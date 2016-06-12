В США запустили ракету с разведывательным спутником (фото, видео)

Запуск состоялся в 20:51 по киевскому времени, передает РБК со ссылкой на Spaceflight Now.

Трансляцию запуска вела в своем Тwitter оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).

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Примерно через шесть минут после запуска от ракеты отделились первая и вторая ступени. Спустя две минуты после этого трансляция была прекращена из-за секретности запуска.