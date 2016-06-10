Археологи обнаружили древнее сооружение в районе Петры

Как говорится в исследовании, опубликованном фондом American Schools of Oriental Research, размер платформы примерно соответствует размерам двух олимпийских плавательных бассейнов, передает Би-би-си. Исследователи говорят, что обнаруженное сооружение не похоже ни на одно из строений Петры.

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Предположительно древняя каменная структура с фрагментами колонн и лестниц могла использоваться для проведения церемоний.

Один из авторов исследования Кристофер Таттл отметил, что уже давно подозревал о существовании еще одного археологического памятника на территории древнего города.

На территории Петры сохранилось немало древних памятников, возраст некоторых из них превышает 2 тыс. лет. Самый известный памятник - набатейский храм Эль-Хазне, построенный в начале I века нашей эры.

Ежегодно Петру посещают сотни тысяч туристов, хотя в последнее время их число сократилось из-за активности экстремистских группировок в регионе.