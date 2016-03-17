В гробнице Тутанхамона обнаружены две скрытые комнаты

По словам министра по делам античности Египта Мамдоха Элдамати, это удалось установить с помощью радиолокационного сканирования, и точность выводов составляет 90%, передает Би-би-си.

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Археологи полагают, что в недавно обнаруженных скрытых помещениях гробницы Тутанхамона может находиться захоронение древнеегипетской царицы Нефертити.

Нефертити была царицей Древнего Египта в 1351-1334 годах до нашей эры. Считается, что Нефертити, жена фараона Аменхотепа, приходилась мачехой Тутанхамону.

По мнению британского археолога Николаса Ривза, Тутанхамон, внезапно скончавшийся в возрасте 19 лет, был похоронен в передней части гробницы, которая, вероятно, изначально предназначалась для Нефертити.

Ривз в прошлом году обнаружил на фотографиях фресок в усыпальнице Тутанхамона следы двух дверных проемов, скрытых под тонким слоем штукатурки, один из которых может вести в тайную и до сих пор не найденную гробницу царицы Нефертити. После этого было принято решение о проведении сканирования двух помещений.

Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году.