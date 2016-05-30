Сегодня Марс будет рекордно близок к Земле

Член Китайского астрономического общества, генеральный секретарь астрономического общества города Тяньцзинь Лю Цзе сообщил, что 22 мая Марс вошел в период противостояния и был удален от Земли на 76 млн км.

При этом яркость планеты составила -2,1m. На юго-востоке небосклона на протяжении нескольких недель еще можно различить красноватую точку, передает Синьхуа.

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По словам астрономов, после завершения периода противостояния "красная планета" продолжит сокращать расстояние с Землей, и 30 мая приблизится на минимальное за последние 11 лет расстояние в 75,3 млн км.