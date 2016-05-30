В Ривне раскопали старинную посуду XV-XVII века

Археологические работы проводятся в исторической части областного центра и могут продлиться еще два года, передает 112 Украина.

Отмечается, что в Ривне у местных властей возникла идея воссоздать дворец Любомирских - сооружение конца XVII - начала XVIII века, в которой еще до 50-х годов ХХ века почти кипела жизнь. Потом ее разрушила взрывами советская власть.

"Сейчас археологи в центре, в исторической части города раскапывают землю, отведена специальная площадка. Выкопано около 7 шурфов из 15 запланированных. Там нашли остатки глиняной посуды, керамики и кирпича. Известно, что остатки посуды – это XV-XVI в., кирпич ориентировочно выплавленный в XVII в.", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАрхеологи обнаружили могилу Аристотеля

Археологи сказали, что отдадут посуду на экспертизу и после нее скажут, действительно ли это старинная посуда и действительно ли она была во дворце Любомирских. Раскопки могут продолжаться еще два года.