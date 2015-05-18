В Николаеве найдено захоронение, относящееся к Черняховской культуре

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции, 15 мая древнее захоронение нашел 20-летний мужчина на своем земельном участке по ул. Куйбышева.

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"В милицию поступило сообщение, что в ходе проведения строительных работ по ул. Куйбышева в Ленинском районе Николаева, на глубине около 1,5 м, обнаружены останки человеческих костей и посуда", - сообщили в милиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа Ленинского райотдела милиции и научные работники Государственной инспекции по охране культурного наследия в Николаевской области.

Осмотрев археологическую находку, специалисты сделали предварительный вывод, что данные предметы относятся к Черняховской культуре, датируемой III-IV веком нашей эры.

Фрагменты костей скелета изъяты и направлены на проведение соответствующей экспертизы в НИЭКЦ при управлении МВД в Николаевской области.

Справка УНИАН. Черняховская культура — раннесредневековая археологическая культура, существовавшая на территориях Украины, Молдовы и Румынии в II-IV веках.