Астрономы определили зону вероятного существования инопланетной жизни

Результаты исследования могут помочь понять, какова в действительности будет судьба Земли, когда Солнце превратится в красного гиганта, пишет Lenta.ru. Ученые смоделировали расположение обитаемых зон для звезд, которые находятся на последних этапах своего существования, и как долго планеты могут оставаться в этих зонах. Обитаемая зона представляет собой область вокруг звезды, в которой планета обладает жидкой водой, необходимой для развития жизни.

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Когда звезда стареет, она увеличивается в размерах, становится ярче и горячее. Обитаемая зона при этом перемещается в сторону окраины планетной системы - туда, где раньше находились лишь "замороженные" миры. В нашей Солнечной системе во внешних областях располагаются потенциально пригодные для жизни объекты: спутники Юпитера и Сатурна.

Астрофизики выяснили, что местоположение обитаемой зоны красного гиганта зависит от изначальной массы родительской звезды. Планеты и их спутники могут оставаться пригодными для жизни в течение 9 млрд лет - примерно столько же, сколько будет находиться в своей обитаемой зоне Земля. Через несколько миллиардов лет Солнце уничтожит Меркурий и Венеру, превратит Землю и Марс в раскаленные скалистые миры и начнет обогревать внешние планеты.

По оценкам ученых, время нахождения размороженных планет в обитаемой зоне может достигать полутора миллиарда лет. Исследователи полагают, что поиск экзопланет вблизи красных гигантов с использованием новых высокоточных инструментов может повысить шансы на обнаружение инопланетной жизни.