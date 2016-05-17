Астрономы определили зону вероятного существования инопланетной жизни
Астрофизики из Института имени Карла Сагана выяснили, могут ли вокруг стареющих звезд вращаться планеты, пригодные для существования живых организмов.
Результаты исследования могут помочь понять, какова в действительности будет судьба Земли, когда Солнце превратится в красного гиганта, пишет Lenta.ru. Ученые смоделировали расположение обитаемых зон для звезд, которые находятся на последних этапах своего существования, и как долго планеты могут оставаться в этих зонах. Обитаемая зона представляет собой область вокруг звезды, в которой планета обладает жидкой водой, необходимой для развития жизни.
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Когда звезда стареет, она увеличивается в размерах, становится ярче и горячее. Обитаемая зона при этом перемещается в сторону окраины планетной системы - туда, где раньше находились лишь "замороженные" миры. В нашей Солнечной системе во внешних областях располагаются потенциально пригодные для жизни объекты: спутники Юпитера и Сатурна.
Астрофизики выяснили, что местоположение обитаемой зоны красного гиганта зависит от изначальной массы родительской звезды. Планеты и их спутники могут оставаться пригодными для жизни в течение 9 млрд лет - примерно столько же, сколько будет находиться в своей обитаемой зоне Земля. Через несколько миллиардов лет Солнце уничтожит Меркурий и Венеру, превратит Землю и Марс в раскаленные скалистые миры и начнет обогревать внешние планеты.
По оценкам ученых, время нахождения размороженных планет в обитаемой зоне может достигать полутора миллиарда лет. Исследователи полагают, что поиск экзопланет вблизи красных гигантов с использованием новых высокоточных инструментов может повысить шансы на обнаружение инопланетной жизни.