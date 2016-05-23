В России предложили бороться с иностранным софтом штрафами - СМИ

Российское министерство экономического развития совместно с профильными ведомствами предложило бороться с господством на рынке иностранного программного обеспечения, штрафуя чиновников за его покупку при наличии отечественных аналогов, сообщает Росбалт со ссылкой на согласованный проект доклада президенту Владимиру Путину.

"Замминистра экономики Алексей Ведев 19 мая направил проект доклада вице-премьеру Аркадию Дворковичу. По данным издания, штрафы за нарушение запретов на закупку иностранного программного обеспечения и оборудования предлагает ввести Минэкономики совместно с Минкомсвязью, Минпромторгом и Институтом развития интернета. Это касается органов госвласти, местного самоуправления и госкорпораций", - говорится в сообщении.

"Тяжесть наказания будет соизмеряться с санкциями за аналогичные по содержанию нарушения. Ответственность должна быть такой, чтобы исключала возможность целенаправленных нарушений установленных правил закупок программного обеспечения и оборудования", - уточнила представитель Минэкономразвития РФ Елена Лашкина.

Отмечается, что поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пока не разрабатывались, поскольку определение размера штрафа или иного вида наказания не является первостепенной задачей, отметила Лашкина. По ее словам, важнее обеспечить мониторинг закупок софта и оборудования для выявления необоснованных приобретений иностранной продукции.

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Юристы полагают, что максимальный размер штрафа за нарушение запрета составит 30 тысяч рублей (450 долларов), отмечает издание.

По данным МЭР, в 2015 году объем закупок софта госорганами составил 93,9 миллиарда рублей (1,414 миллиарда долларов), 77% из них пришлись на импортный софт.

Госзакупки иностранного ПО запрещены с 1 января 2016 года, если у такого софта есть отечественные аналоги, включенные в реестр российского софта. В апреле Минэкономразвития предложило полностью запретить использование иностранного программного обеспечения и оборудования в информационных системах государственных и муниципальных заказчиков, а также закупку услуг по обслуживанию иностранных систем, поскольку сейчас заказчики могут таким образом обойти постановление и вместе с услугой одновременно закупать софт.