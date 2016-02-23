Forbes: никаких признаков разрекламированного "импортозамещения" в России

В статье Марка Адоманиса под названием "Никаких признаков разрекламированного "импортозамещения" в России", опубликованной на сайте издания Forbes, пишется о том, что если отбросить политический и идеологический багаж, приобретенный за последние семьдесят с лишним лет, импортозамещение – это довольно простая идея: вместо того, чтобы покупать дорогие товары с добавленной стоимостью из-за рубежа, страна должна содействовать их отечественному производству. Существуют различные способы достижения этой цели, которые варьируются в зависимости от степени экономического вмешательства. Некоторые страны предпочли просто установить тарифные барьеры, позволяя при этом внутреннему рынку оставаться более или менее свободным. Другие пошли гораздо дальше, в направлении социализма, и на самом деле создали и запустили новые компании.

Как любая интервенционистская экономическая политика, импортозамещение великолепно звучит в теории, но на самом деле, его очень трудно реализовать на практике. Государство просто не может должным образом определить, какие секторы должны быть защищены, а какие нет, и еще меньше знает о том, как строить, подбирать персонал и управлять сложной промышленной эксплуатацией. Поэтому, если страна вдруг приступила к ускоренной программе импортозамещения, не стоит ожидать хороших результатов.

За последние два года, на фоне усугубляющейся конфронтации с Западом, правительство России вспомнило об "импортозамещении", сравнительно непонятном академическом термине, и превратило его в одну из самых часто повторяемых фраз. Теперь ее постоянно используют должностные лица высокого уровня, как, например, когда Владимир Путин говорил о "2500 проектов по импортозамещению" и примерно $38 млрд, потраченных на их поддержку. Российские государственные СМИ также с энтузиазмом трубят о любых победах в борьбе с западными товарами.

Но добилась ли Россия реального успеха в этой кампании? Это зависит от того, как вы определяете успех. "Российские производители стали выпускать больше товаров?" - "Точно, нет". Промышленное производство в России не увеличилось в 2015 году: в течение всего года, на самом деле оно упало на 3,4%. Учитывая огромное (почти 40%) снижение импорта за тот же период времени, просто не может быть правдой, что российские предприятия бросились заполнять пробел, оставленный западными товарами.

ВВП России упал на 3,7%. И можно полагать, что, поскольку показатели производства были не настолько плохими, как экономики в целом, то кампанию по импортозамещению нельзя назвать полным провалом. Это, разумеется, не самый убедительный аргумент, но из-за очевидного спада в промышленном секторе, он единственный обладает минимальной степенью достоверности.

В более долгосрочной перспективе, возможно, что изложенная выше ситуация изменится. Если рубль долгое время будет оставаться таким слабым, как сейчас, то появится убедительное экономическое обоснование для промышленного развития (с гораздо более сильным рублем, Россия просто не конкурентоспособна в большинстве отраслей). Но до сих пор опыт России с импортозамещением – это всего лишь разговоры и никаких действий.