Новый iPhone 7 будет представлен в трех вариантах - СМИ

Об этом накануне со ссылкой на свои источники сообщило издание MobiPicker, передает РБК-Украина. Как отмечается, о трех комплектациях будущего флагмана от Apple стало известно благодаря скриншоту от неназванного источника.

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Согласно предоставленной информации, производство телефонов на заводах Pegatron и Foxconn уже началось.

Неожиданностью стало то, что iPhone 7 будет поставляться в трех, а не двух вариантах, как предыдущие флагманские модели.

Так, ожидаются следующие устройства: iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro (он же iPhone 7 Plus Premium).

В то же время, если относительно iPhone 7 все примерно ясно, а его версия "плюс" будет отличаться, скорее всего, большим размером дисплея, то особенности iPhone 7 Pro остаются загадкой.

Предполагается, что таинственный смартфон может получить улучшенную двойную камеру, порт Smart Connector, OLED-экран или дисплей с еще большей диагональю.

Напомним, ранее в интернете появились чертежи iPhone 7, а также первый его снимок.