Apple представит iPhone с маленьким экраном и очередной планшет

Кроме этого, Apple также представит уменьшенную версию iPad Pro и порадует поклонников аксессуарами для Apple Watch, сообщает Lenta.ru. На мартовской презентации Apple не покажет iPhone 7, зато представит его уменьшенную версию с некогда привычным пользователям 4-дюймовым дисплеем. Новый смартфон получил название iPhone SE (сокращение от Special Edition) и позаимствовал ряд дизайнерских решений у iPhone 5S. Предполагается, что в продажу поступят iPhone SE серебряного, серого, розового и золотого цветов.

Как предположил ресурс MacRumors, с технической точки зрения iPhone SE станет промежуточным звеном между iPhone 6 и iPhone 6s. По мнению издания, устройство получит процессоры последнего поколения A9 и M9, что, например, позволит голосовой помощнице Siri слышать команды пользователя в фоновом режиме, а размер матрицы основной камеры вырастет до 12 мегапикселей.

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Стоимость нового 4-дюймового iPhone эксперты оценивают в $400-500. Минимальная комплектация iPhone 6s продается за $650. При этом с выходом нового гаджета Apple официально снимет с производства iPhone 5s.

Также будут представлены аксессуары для Apple Watch - это будут ремешки. В частности черный ремешок, получивший название "миланская петля", а также, возможно, будут представлены трехцветные браслеты для военно-морского флота Великобритании и новые кожаные ремешки от Hermes.

Кроме этих новинок, также будет представлен новый iPad Pro, однако его корпус внешне будет напоминать iPad Air 2. Гаджет получит поддержку Apple Pencil и беспроводной клавиатуры через порт Smart Connector, а также две пары динамиков.

Также журналисты допускают, что в марте вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги найдет время рассказать об основных функциях новой версии iOS. Среди них ожидаются усовершенствования в приложениях Notes и Health, а также "ночной режим", меняющий цвет дисплея к концу светового дня.