Астрофизики объяснили возможное отсутствие суперземли в Солнечной системе

Посвященный исследованию препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.

Астрофизики изучили влияние турбулентности на протопланетный диск вокруг звезды. В случае присутствия зон низкой турбулентности на небольшом расстоянии от светила могут образовываться суперземли. В случае, если небесное тело образуется на удалении от светила, его приближению к звезде могут мешать плотные слои протопланетного диска.

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Однако в случае отсутствия зон низкой турбулентности и низкой температуры протопланетного диска суперземли могут образовываться в непосредственной близости от звезды, расчищая пространство перед собой. Эволюция таких небесных заканчивается падением на звезду. Таким образом авторы объяснили отсутствие спутников Солнца внутри орбиты Меркурия.

Ученые рассмотрели сценарии возникновения суперземли (экзопланет, которые до десяти раз тяжелее Земли) в Солнечной системе.

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Вокруг большинства звезд суперземли вращаются на небольших расстояниях, тогда как в Солнечной системе таких небесных тел нет (Планета Х, претендующая на роль суперземли, расположена на слишком большом расстоянии от светила).