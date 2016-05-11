NASA представило подробную топографическую карту Меркурия

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство.

На представленной NASA анимации самые высокие территории отмечены коричневым цветом, а более низкие — красным и желтым. Низменности помечены синим и фиолетовым цветом. Самая высокая точка планеты достигает 4,48 километра (расположена к югу от экватора), низкая — 5,38 километра от поверхности планеты (расположена в Рахманиновском бассейне).

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Новая карта позволяет рассмотреть в подробностях детали рельефа планеты и понять механизмы из формирования. Данные для ее создания были получены автоматической станцией MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging). Новая карта получена из почти ста тысяч снимков аппарата.

На изображении северного полюса в бассейне Мендельсона можно заметить гигантский ударный кратер, в диаметре достигающий 291 километров и, по-видимому, заполненный застывшей лавой. Весь север планеты в древности, как установил MESSENGER, был покрыт лавой, общая площадь которой равняется 60 процентам континентальной части США.

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За четыре года исследования планеты станция в подробностях изучила районы северного полюса и экватора. Движение MESSENGER по сильно вытянутой траектории вокруг планеты не позволило столь подробно изучить ее южный полюс.

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Представленная карта основана на 15-м, последнем и заключительном релизе полученных станцией данных. Всего MESSENGER передала на Землю десять терабайтов данных, среди которых значатся почти 300 тысяч изображений.