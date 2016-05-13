Пылинка из космоса пробила трещину в иллюминаторе МКС

По словам британского астронавта Тимоти Пика, трещина появилась из-за космического мусора размером не более пылинки, говорится в сообщении Европейского космического агентства, передает Lenta.ru.

Удар пришелся на стекло одного из семи иллюминаторов обзорного купола, расположенного на одноименном модуле МКС. Космический мусор небольших размеров, который был, возможно, частичкой краски или металлической пылинкой, не смог пробить четырехслойную стеклянную панель. Само происшествие никак не повлияло на жизнь и работу астронавтов на станции.

Чтобы защитить членов экипажа от столкновения с космическим мусором, МКС оборудована противометеоритными панелями, а также специальными системами, которые позволяют станции уклоняться от опасных фрагментов. Объекты диаметром больше сантиметра способны повредить жизненно-важное оборудование или пробить оболочку насквозь. Кусок в 10 сантиметров может разорвать МКС на куски.

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Согласно представителям ESA, будущие миссии агентства будут организованы таким образом, чтобы выход из строя космического аппарата не приводил к взрывам, которые могли бы увеличить число обломков на орбите вокруг Земли. Все спутники и ракеты будут возвращаться на Землю или сгорать в атмосфере по истечении своего срока службы.

Иногда опасность столкновения мусора с МКС становится настолько реальной, что астронавтам приходится эвакуироваться со станции. Последняя частичная эвакуация произошла 16 июня 2015 года.