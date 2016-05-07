NASA показало снимок затонувшего "сердца" Плутона

Также агентство представило новую карту карликовой планеты, передает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

Плато Спутник образовано молодыми и гладкими плитами из водяного льда, погруженными в более мягкий, но плотный ландшафт из азотного льда. НАСА определило глубину этого погружения при помощи стереоизображений, сделанных станцией New Horizons 14 июля 2015 года.

Данные снимки позволили измерить параллакс — изменение видимого положения объекта в зависимости от позиции наблюдателя. В общем случае перепад между самыми высокими и низкими точками на снимке достигает шести километров. При этом южная часть снимка искусственно осветлена.

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Обновленная черно-белая глобальная карта Плутона включает снимки всех участков карликовой планеты, сделанные New Horizons в период с 7 по 14 июля 2015 года. Разрешение изображения варьируется от 30 километров на пиксель (в левом и правом, обращенном на Харон, краях карты) до 235 метров на пиксель. Последние изображения для карты были приняты 25 апреля. Все снимки должны быть отправлены на Землю к началу осени.