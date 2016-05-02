Обнаружено родственное Земле аномальное космическое тело (фото, видео)
Астрономы обнаружили космическое тело, которое со времен формирования Солнечной системы находилось на ее окраине, но недавно вышло на околосолнечную орбиту.
Исследователи из Института астрономии, принадлежащего Гавайскому университету, выяснили, что объект C/2014 S3 образовался во время формирования Солнечной системы и имеет тот же возраст, что и Земля. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Lenta.ru.
По данным исследования, C/2014 S3 состоит из того же материала, из которого формировались твердые планеты, подобные Земле. Это небесное тело было отброшено из центральной части Солнечной системы на ее сферическую окраину - в так называемую гипотетическую зону облака Оорта на расстоянии примерно одного светового года. Там C/2014 S3 пребывал в замороженном виде в течение миллиардов лет.
C/2014 S3 был впервые обнаружен с помощью наземного телескопа Pan-STARRS1, и определен как уникальная комета. По ряду характеристик объект можно идентифицировать как астероид. В отличие от кометы, у него нет хвоста. Сублимация с поверхности объекта водного льда в миллион раз менее интенсивна, чем у обычных комет.
В настоящее время известно, что период обращения вокруг Солнца у C/2014 S3 составляет 860 лет. Относительно недавно что-то подтолкнуло его к центру Солнечной системы из холодной отдаленной области.
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