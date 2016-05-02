Обнаружено родственное Земле аномальное космическое тело (фото, видео)

Исследователи из Института астрономии, принадлежащего Гавайскому университету, выяснили, что объект C/2014 S3 образовался во время формирования Солнечной системы и имеет тот же возраст, что и Земля. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Lenta.ru.

По данным исследования, C/2014 S3 состоит из того же материала, из которого формировались твердые планеты, подобные Земле. Это небесное тело было отброшено из центральной части Солнечной системы на ее сферическую окраину - в так называемую гипотетическую зону облака Оорта на расстоянии примерно одного светового года. Там C/2014 S3 пребывал в замороженном виде в течение миллиардов лет.

C/2014 S3 был впервые обнаружен с помощью наземного телескопа Pan-STARRS1, и определен как уникальная комета. По ряду характеристик объект можно идентифицировать как астероид. В отличие от кометы, у него нет хвоста. Сублимация с поверхности объекта водного льда в миллион раз менее интенсивна, чем у обычных комет.

В настоящее время известно, что период обращения вокруг Солнца у C/2014 S3 составляет 860 лет. Относительно недавно что-то подтолкнуло его к центру Солнечной системы из холодной отдаленной области.

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Как сообщал УНИАН, по расчетам американских ученых, человечество выйдет на контакт с цивилизацией аналогичного уровня развития через примерно 1,5 тыс. лет.