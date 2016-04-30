Ученые назвали сроки контакта землян с инопланетным разумом

Согласно оценкам, при существующих темпах развития человечество выйдет на контакт с цивилизацией аналогичного уровня развития через примерно 1,5 тыс. лет, передает Lenta.ru. Кроме того, по мнению астрономов, в радиусе 40 световых лет от планеты инопланетных цивилизаций, скорее всего, нет.

Читайте такжеГруппа ученых назвала возможное место обитания инопланетян в Млечном ПутиЭто связано с тем, что достаточно мощный для межзвездного сообщения радиосигнал был впервые отправлен, как полагают астрономы, в 1936 году на открытии Олимпийских игр в Берлине, когда Гитлер произносил свою речь. За это время инопланетная цивилизация могла бы его принять и ответить на него (сигнал туда-обратно).

По оценкам ученых, в сфере радиуса 80 световых лет и центром в Земле находятся более 8,5 тыс. звезд и 3,5 тыс. землеподобных экзопланет. В диске Млечного Пути насчитывается более 200 миллиардов звезд и более 83 млрд землеподобных небесных тел.

Вероятность того, что внутри сферы радиусом 40 световых лет находится разумная цивилизация, равна примерно, по оценкам ученых, одной десятитысячной. В Млечном Пути всего может быть (в прошлом и настоящем) около 78,1 млн разумных цивилизаций.

В своей работе ученые использовали уравнение Дрейка, которое позволяет оценить число разумных цивилизаций в галактике или Вселенной. Главной целью своего исследования ученые видели развенчание парадокса Энрико Ферми, согласно которому в случае, если бы во Вселенной или Галактике существовало множество разумных цивилизаций, они были бы заметны. Новое исследование показывает, что гигантские космические расстояния и относительно небольшая вероятность зарождения жизни даже на землеподобной планете допускают разрешение парадокса.