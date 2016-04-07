Астрофизики: Земля подвергалась "бомбардировке" радиоактивными изотопами после взрывов нескольких сверхновых

Исследование опубликовано в двух статьях в журнале Nature, передает Лента.ру.

Ученые обнаружили в недрах коры под Тихим, Атлантическим и Индийским океанами высокое содержание изотопов Fe-60. Эти частицы попали на Землю более миллиона лет назад после взрывов сверхновых звезд. Опубликованная астрофизиками статья описывает место и время взрывов.

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Одна сверхновая взорвалась 2,3 миллиона лет назад и была в 9,2 раза тяжелее Солнца. Вторая взорвалась 1,5 миллиона лет назад и была в 8,8 раз массивнее светила. Обе катастрофы, по оценкам ученых, произошли на расстоянии 60-130 парсек (196-424 световых лет) от Земли.

Международная команда собрала 120 образцов со дна океанов. Данные ученых охватывают последние 11 миллионов лет. В отличие от стабильного Fe-56, изотоп Fe-60 имеет период полураспада, равный 2,6 миллиона лет. Сохранившиеся на Земле такие изотопы имеют инопланетное происхождение.

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Всего, согласно исследованию астрофизиков, Земля 1,7-3,2 миллиона лет назад несколько раз подвергалась бомбардировке радиоактивным мусором после взрыва сверхновых. Сверхновые были видны с поверхности Земли, а время их взрывов совпадает с периодами климатических изменений.