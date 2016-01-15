Астрономы обнаружили наиболее яркую сверхновую звезду во Вселенной
08:43, 15 января 2016Наука и IT
1376 0
Астрономы с помощью системы ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae) – 14 телескопов, которые в автоматическом режиме изучают небо в поисках сверхновых звезд – установили, что сверхновая звезда ASASSN-15lh является самой яркой сверхновой во Вселенной.
Фотографии с телескопа до и после взрыва / carnegiescience.edu
ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь, пишет ZN.ua со ссылкой на журнал Science.
Читайте такжеАстрофизики объяснили природу загадочных радиоимпульсов из глубин Вселенной
По одной из версий, столь мощный взрыв произошел из-за того, что объект, находившийся в его центре, был магнетаром — чрезвычайно редким типом звезд с быстрым вращением и необычайно сильным магнитным полем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter