Астрономы обнаружили наиболее яркую сверхновую звезду во Вселенной

ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь, пишет ZN.ua со ссылкой на журнал Science.

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По одной из версий, столь мощный взрыв произошел из-за того, что объект, находившийся в его центре, был магнетаром — чрезвычайно редким типом звезд с быстрым вращением и необычайно сильным магнитным полем.