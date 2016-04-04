Google удалил разработанное боевиками "Талибана" приложение

Google удалил из своего интернет-магазина приложение для Android, разработанное боевиками движения "Талибан", пишет Медуза со ссылкой на Bloomberg.

С помощью приложения распространялись официальные заявления «Талибана» на языке пушту, а также видеозаписи от исламистов.

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Приложение было создано в рамках «цифровой кампании» «Талибана», направленной на привлечение большей аудитории по всему миру. Исламисты также перезапустили сайт движения на пяти языках и обновили каналы в социальных сетях.

О запуске приложения 1 апреля 2016 года сообщила организация SITE Intel Group, которая занимается мониторингом публикаций экстремистов в социальных сетях.