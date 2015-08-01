Разведка США подтверждает факт смерти экс-лидера движения "Талибан"

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

"Американское разведсообщество считает, что Мулла Мохамед Омар, бывший лидер Афганского Талибана мертв. Несмотря на то, что точные детали не ясны, очевидно, что его гибель после десятилетий войны и тысячей потерянных жизней, дает шанс для еще большего прогресса на пути построения стабильности в Афганистане", — говорится в распространенном Белым домом сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Администрация США считает "достоверной" информацию о смерти лидера движения "Талибан" муллы Омара, заявил в среду официальный представитель Белого дома Эрик Шульц.

При этом, близкий помощник покойного лидера талибов муллы Мохаммада Омара заявляет, что новоизбранный глава "Талибана" сталкивается с существенной оппозицией изнутри группировки боевиков.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "министр авиации" афганских талибов в период 1996-2001 годов, был объявлен новым лидером группировки накануне, 30 июля, после подтверждения боевиками смерти Омара.