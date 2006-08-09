Suzuki покажет ”горячий” Suzuki Swift в Париже (фото)

Официальный дебют спортивной версии хэтчбека Suzuki Swift, скорее всего, состоится в сентябре текущего года на Парижском автосалоне. Сейчас японская марка распространила только первые фотографии будущей новинки, а ее технические параметры пока держатся в тайне.

По информации некоторых источников, под капотом у Swift Sport разместится 1,6-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, мощность которого составит не менее 150 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль будет оснащаться модернизированной коробкой передач, более низкой и жесткой подвеской, а также доработанной тормозной системой. Динамические параметры новинки пока также держатся в секрете.

Внешне "горячий" Suzuki Swift можно будет узнать по массивному переднему бамперу с крупным воздухозаборником и двухцветной окраской, чуть расширенным колесным аркам, новому заднему бамперу и эффектным накладкам на пороги кузова. Кроме того, автомобиль будет оснащаться стильными колесными дисками размерности 17 дюймов и спортивными покрышками. В салоне Swift Sport появятся новые передние кресла с выраженной боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали и рычаг КПП, а также новое рулевое колесо и модернизированная приборная панель.

Лента.ру