Выручка крупнейшего китайского поисковика превысила $10 миллиардов

Выручка крупнейшего китайского интернет-поисковика Baidu по итогам 2015 года составила 66,382 миллиарда юаней (10,25 миллиарда долларов), что на 35,3% выше показателя годом ранее, сообщает Прайм со ссылкой на отчет компании.

"Чистая прибыль компании по итогам года составила 33,66 миллиарда юаней (5,19 миллиарда долларов), рост составил 155,1% по сравнению с показателем 2014 года. По отчету, в 2015 году у компании было 1,049 миллиарда активных пользователей услуг, что на 29% больше, чем в 2014 году", - говорится в сообщении.

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Согласно расчетам компании, в первом квартале 2016 года общая сумма выручки должна составить от 15,41 до 15,97 миллиарда юаней (от 2,38 до 2,46 миллиарда долларов), что станет на 21,1% и 25,5% больше аналогичных показателей прошлого, 2015 года.

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Компания основана в 2000 году. Предоставляет различные веб-сервисы, в том числе поисковую систему Baidu. В 2005 году компания провела IPO на бирже NASDAQ.