Ученые доказали, что восприятие времени с возрастом искажается
В пожилом возрасте люди действительно считают, что время идет быстрее, чем в юности, так как мозг медленнее объединяет звуковую и визуальную информацию, что может объяснять, почему пожилые люди обладают плохой реакцией.
«Для того чтобы понять, что вокруг нас происходит, мозгу приходится быстро решать, объединять или не объединять данные из различных источников информации. Мозг пожилых людей плохо справляется с этой задачей, что может объяснять то, почему они нередко теряют нить беседы во время диалогов с другими людьми, испытывают сложности при вождении машины или просто плохо поддерживают баланс тела во время ходьбы», - заявил Майкл Барнетт-Кован из Университета Ватерлоо (Канада), сообщают РИА Новости.
Читайте такжеУченые назвали самую благоприятную страну для жизни пенсионеров
Майкл Барнетт-Кован и его коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за реакцией нескольких десятков молодых и пожилых добровольцев на два типа раздражителей: белые круги на экране монитора и звуковые сигналы. Как правило, они выводились парами - в некоторых случаях участники опытов видели или два круга, или слышали звук и видели круг, или слышали два разных звука.
Задача добровольцев состояла в том, что они должны были определить, происходили ли оба этих события одновременно или нет, на что им выделялось всего 3 секунды, по прошествии которых они должны были нажать на одну из двух кнопок на специальном пульте.
Как показал этот эксперимент, люди в возрасте 50–60 лет начинают достаточно часто ошибаться и дольше думать, чем молодые люди, в тех случаях, когда им приходится воспринимать одновременно и визуальные, и звуковые сигналы. В особенности это проявлялось в тех случаях, когда ученые просили их вспомнить, какой из раздражителей появлялся на экране или звучал из колонок первым, а какой - вторым.
Судя по замедлению реакции пожилых людей на смешанные сигналы, их мозг, по всей видимости, хуже справляется со «склеиванием» различных типов информации в единую картинку. Это, как считают Майкл Барнетт-Кован и его коллеги, объясняет то, почему пожилые люди считают, что время начинает идти быстрее для них - их мозг просто не успевает интегрировать разнородную информацию в единый «видеоряд».
По словам ученых, с данной проблемой, которая может обуславливать подверженность пожилых людей авариям при вождении машин, можно бороться, используя специальные компьютерные игры и другие приемы, тренирующие реакцию и усиливающие обмен информацией между разными отделами мозга. Подобные меры, как считает Майкл Барнетт-Кован, являются крайне важными для здоровья населения Земли, так как оно стремительно стареет.