Ученые доказали, что восприятие времени с возрастом искажается

«Для того чтобы понять, что вокруг нас происходит, мозгу приходится быстро решать, объединять или не объединять данные из различных источников информации. Мозг пожилых людей плохо справляется с этой задачей, что может объяснять то, почему они нередко теряют нить беседы во время диалогов с другими людьми, испытывают сложности при вождении машины или просто плохо поддерживают баланс тела во время ходьбы», - заявил Майкл Барнетт-Кован из Университета Ватерлоо (Канада), сообщают РИА Новости.

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Майкл Барнетт-Кован и его коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за реакцией нескольких десятков молодых и пожилых добровольцев на два типа раздражителей: белые круги на экране монитора и звуковые сигналы. Как правило, они выводились парами - в некоторых случаях участники опытов видели или два круга, или слышали звук и видели круг, или слышали два разных звука.

Задача добровольцев состояла в том, что они должны были определить, происходили ли оба этих события одновременно или нет, на что им выделялось всего 3 секунды, по прошествии которых они должны были нажать на одну из двух кнопок на специальном пульте.

Как показал этот эксперимент, люди в возрасте 50–60 лет начинают достаточно часто ошибаться и дольше думать, чем молодые люди, в тех случаях, когда им приходится воспринимать одновременно и визуальные, и звуковые сигналы. В особенности это проявлялось в тех случаях, когда ученые просили их вспомнить, какой из раздражителей появлялся на экране или звучал из колонок первым, а какой - вторым.

Судя по замедлению реакции пожилых людей на смешанные сигналы, их мозг, по всей видимости, хуже справляется со «склеиванием» различных типов информации в единую картинку. Это, как считают Майкл Барнетт-Кован и его коллеги, объясняет то, почему пожилые люди считают, что время начинает идти быстрее для них - их мозг просто не успевает интегрировать разнородную информацию в единый «видеоряд».

По словам ученых, с данной проблемой, которая может обуславливать подверженность пожилых людей авариям при вождении машин, можно бороться, используя специальные компьютерные игры и другие приемы, тренирующие реакцию и усиливающие обмен информацией между разными отделами мозга. Подобные меры, как считает Майкл Барнетт-Кован, являются крайне важными для здоровья населения Земли, так как оно стремительно стареет.