В Китае нашли древнейшие персики в мире

Об открытии сообщает lenta.ru со ссылкой на Scientific Reports.

По форме сплющенные от времени косточки ничем не отличаются от современных — они овальные и покрыты многочисленными бороздками. Однако по размеру они сильно уступали фруктам, которые продаются в магазинах: не более 5 сантиметров в диаметре, считают ученые.

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Косточки нашли еще в 2010 году, во время прокладки новой дороги около автовокзала в Куньмине (столице провинции Юннань). Окаменелости находились в слоях породы, относящихся к эпохе плиоцена (5,3-2,6 миллиона лет назад). Косточки были настолько похожи на современные, что местный ботаник Тао Су (Tao Su) отправил их в США для проверки современными методами — чтобы удостовериться, что косточка не попала в почву недавно (например, ее бросил строитель, съевший персик на работе). Однако ученые выяснили, что семена внутри косточки были вытеснены железом, а оболочка рекристаллизировалась - явные признаки древнего возраста.

О том, что персики выращивали в Китае начиная с древнейших времен, ученым уже было известно. Эти фрукты упоминаются в «Книге песен» (Шицзин) — стихотворной антологии, куда вошли песни и стихи XI - VI веков до нашей эры. Косточки от персиков возрастом 8 тысяч лет находили в поселениях эпохи неолита (например, в провинции Чжэцзян).

Однако новое открытие говорит о том, что персики эволюционировали как в рамках естественного отбора, так и под влиянием человека. Вероятно, фрукты были ценным пищевым ресурсом для крупных приматов — в том числе и для вымершего Homo erectus. Поедавшие персики гоминины помогли фруктам распространиться по большой территории, считают ученые.

По одним лишь косточкам исследователям не удалось определить, относятся ли ископаемые персики к современному виду Prunus persica. До прояснения этого вопроса они предложили выделить фрукты в отдельный вид — Prunus kunmingensis.