В Китае построят завод по клонированию животных
В китайской провинции Тянцзинь планируют построить самый большой в мире завод по клонированию животных.
Об этом сообщил управленческий комитет Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития, передает Би-би-си. Предприятие, в строительство которого планируется инвестировать 200 млн юаней ($31,3 млн), будет включать в себя лабораторию, центр клонированных животных, "генный банк" и выставочный зал.
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Комитет по развитию провинции подписал соглашение с компанией Yingke Boya Gene Technology, принадлежащей китайской группе Boyalife, лидером в стране по исследованию свойств стволовых клеток.
Как сообщается, строительство основного корпуса завода уже начато. В список животных, которых планируют клонировать, входят служебные и домашние собаки, коровы и беговые лошади.
В настоящее время предполагается, что часть продукции завода будет выставляться на продажу.
По словам главы группы Boyalife Сюй Сяочуня, проектная мощность завода предполагает производство 100 тыс. коровьих эмбрионов в год - это поможет решить проблему недостатка говядины на внутреннем рынке.
Первая в Китае компания, занимающаяся коммерческим клонированием животных, была учреждена в 2014 году группой Boyalife и компанией Sooam Biotech. Первым ее продуктом стали трое чистокровных щенков тибетского мастиффа.