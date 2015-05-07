Ученые установили, что дельфины имеют сложные социальные связи

Дельфины, известны как высоко «социальные» животные, много лет привлекают внимание ученых из Харборского отделения Института океанографии при Флоридском Атлантическом университете (США), пишет "Вокруг света". На этот раз команда ученых пристально следила за афалинами в Индийской речной лагуне, чтобы выяснить, как они общаются и с кем проводят время. С помощью фотоидентификационного исследования, которое проводилось в лагуне в течение шести с половиной лет, ученые смогли узнать о моделях взаимодействия дельфинов, а также об их поведенческих особенностях и предпочитаемых местах обитания. Наблюдение велось за примерно 200 дельфинами. Ученые обнаружили, что дельфины, как и люди, выбирают с кем им общаться, а кого избегать.

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Исследование также показало, что дельфины объединены в группы, или «общины», которые стремятся занять определенный участок лагуны вдоль ее северо-южной оси. Исследователей поразил тот факт, что условия обитания в длинной и узкой лагуне определяют пространственное и временное взаимодействие дельфинов. Так, по словам биолога Элизабэт Мердок Титком, члены «общин», занимающих самые узкие участки Индийской речной лагуны, имели наиболее компактные «социальные» сети, подобно людям, живущим в маленьких городах и имеющим ограниченный круг общения.

Данное исследование также поможет ученым понять, как популяции дельфинов осваивают их среду обитания, как «социальные» сети этих животных могут повлиять на передачу информации, их размножение и распространение болезней. Индийская речная лагуна представляет собой устье протяженностью более 250 км, расположенное на восточном побережье Флориды. Лагуна длинная и узкая и состоит из лагуны Москито, Банановой реки и Индийской реки. Расположенный в ней шлюз мыса Канаверал соединяет лагуну с Атлантическим океаном. Ширина устья от нескольких метров до 9 км, глубина - от 1,5 до 4 м.

В 1990 году Агентство по охране окружающей среды США признало Индийскую речную лагуну «устьем национального значения», чтобы сохранить один из самых биологически разнообразных лиманов в Северной Америке. Исследования на базе Харборского отделения Института океанографии ведутся в лагуне с 1996 года. За это время учеными были собраны данные о 1700 дельфинах.

Дельфины неизменно вызывают интерес у исследователей, снабжая их материалом для новых открытий и давая поводы для споров. Так, доктор Джастин Грегг развенчал миф о высоком интеллекте дельфинов. В то время как из работ нейробиолога Джона Лилли следовало, что интеллект дельфинов не уступает человеческому. Впрочем, исследователи сходятся на том, что эти животные обладают рядом уникальных способностей.