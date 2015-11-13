Минобороны набрало наибольшее количество "лайков" среди украинских госучреждений в Facebook

Об этом сообщается на странице мониторинга в Facebook.

"В указанном рейтинге показано состояние развития официальных страниц и количество предпочтений пользователями социальной сети, а это соответственно указывает на заинтересованность людей к деятельности государственного учреждения среди пользователей социальной сети, объективно отражает общественную заинтересованность работой соответствующего государственного органа", - говорится в сообщении.

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Всего в рейтинге 33 позиции. Первое место с количеством 151 994 "лайка" занимает Министерство обороны Украины. Второе - 34 243 "лайка" - Министерство внутренних дел, а третье с количеством в 33 325 "лайков" занимает Генеральная прокуратура.

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На четвертом месте находится Совет национальной безопасности и обороны с 32 500 "лайками", на пятом Министерство образования и науки Украины с 32 439 "лайками".

Отметим, что Национальная полиция находится на предпоследнем, 32-м месте, набрав всего 556 "лайков". На последнем месте находится страница Верховного суда Украины с 66 "лайками".