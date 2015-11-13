Усиление ПВО будет приоритетом для Украины в 2016 году - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время демонстрации образцов оружия для оснащения подразделений специального назначения полиции КОРД.

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Секретарь СНБО заявил, что защита воздушного пространства и противовоздушной обороны является очень серьезной проблемой, потому что на протяжении десятков лет в первую очередь уничтожалась именно она.

"И именно там были самые большие сокращения, и фактически те, кто разрушал армию, сознательно разрушал, координируя эти сознательные процессы именно с Российской Федерацией, привели к тому, что у нас реальные и серьезные проблемы с обеспечением прикрытия и всего украинско-российской границы и страны в целом", - заявил Турчинов.

В этой связи он подчеркнул, что "поэтому приоритетной задачей именно на 2016 год будет восстановление потенциала нашей противовоздушной обороны и наших воздушных сил. Это касается как модернизации и приобретения новых самолетов, так безусловно это будет касаться как модернизации, так и закупки новых противовоздушных ракетных комплексов, которые надежно смогут защитить нашу страну с воздуха", - подчеркнул Турчинов.

Он заявил, что "особенно мы тщательно анализируем те события, которые происходят в Сирии, потенциал российских воздушных сил для того, чтобы мы могли дать надежный отпор в случае их использования против Украины".