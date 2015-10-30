Ученые объяснили происхождение аллергии

Новое исследование подтвердило гипотезу о том, что аллергические реакции являются ошибочным иммунным ответом на безвредные вещества в окружающей среде, передает Lenta.ru со ссылкой на PLOS Computational Biology.

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Известно, что иммунная система человека сформировалась в ходе эволюции, для противодействия болезням, которые переносят черви-паразиты. Однако после изгнания этих червей средствами современной медицины некоторые составляющие иммунной системы ошибочно принимают за своих врагов аллергены в пище или воздухе.

Николас Фернхэм из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и его коллеги рассчитали методами вычислительной биологии, какие белки в организме червей-паразитов способны вызвать иммунную реакцию, аналогичную аллергической. Ученым впервые удалось выявить белок, полностью идентичный тому, который кодируется исключительно генами растений. Данный белок встречается в пыльце и является одним из самых распространенных аллергенов.

"Аллергия - это цена, которую человечество платит за спасение от паразитов", - отметил доктор Николас Фернхэм.

В 2015 году вышло несколько исследований народов, ведущих относительно примитивный образ жизни: в их организме обнаружили множество бактерий и паразитов, которые защищают их от многих болезней, характерных для современных индустриальных обществ. Например, утрата трепонем и других кишечных микробов (в изобилии обнаруженных у охотников-собирателей Южной Америки) может быть одним из факторов, способствующих аутоиммунным заболеваниям (в том числе колита и болезни Крона).