Ученые обнаружили на комете Лавджоя молекулы спирта

Международная группа ученых впервые обнаружила в составе кометного вещества молекулы спирта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на журнал Science Advances.

"Мы обнаружили в комете С/2013 Q2, известной как комета Лавджоя, молекулы 21 органического соединения, в том числе этилового спирта и самого простого моносахарида - гликольальдегида, которые ранее никогда в кометах не встречались", - говорится в сообщении.

Открытие было сделано с помощью 30-метрового телескопа Института радиоастрономии в миллиметровом диапазоне, расположенном в испанских горах Сьерра-Невада.

Отмечается, что различные органические вещества неоднократно удавалось обнаружить и в других кометах. Так, в 2014 году ученые нашли на комете Чурюмова-Герасименко молекулы 16 органических соединений, четыре из которых - метилизоцианат, ацетон, пропаналь и ацетамид - ранее в кометах не встречались.

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Химический состав комет привлекает повышенное внимание ученых, в частности, в связи с вопросом о возникновении жизни на Земле. По одной из теорий, вещества, необходимые для зарождения органической жизни, могли быть занесены на Землю кометами.