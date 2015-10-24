Ученые обнаружили на комете Лавджоя молекулы спирта
Обнаруженные учеными элементы этилового спирта до сих пор еще никогда не встречались в кометах. Помимо этого, там также выявлена простая форма сахара.
Международная группа ученых впервые обнаружила в составе кометного вещества молекулы спирта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на журнал Science Advances.
"Мы обнаружили в комете С/2013 Q2, известной как комета Лавджоя, молекулы 21 органического соединения, в том числе этилового спирта и самого простого моносахарида - гликольальдегида, которые ранее никогда в кометах не встречались", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано с помощью 30-метрового телескопа Института радиоастрономии в миллиметровом диапазоне, расположенном в испанских горах Сьерра-Невада.
Отмечается, что различные органические вещества неоднократно удавалось обнаружить и в других кометах. Так, в 2014 году ученые нашли на комете Чурюмова-Герасименко молекулы 16 органических соединений, четыре из которых - метилизоцианат, ацетон, пропаналь и ацетамид - ранее в кометах не встречались.
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Химический состав комет привлекает повышенное внимание ученых, в частности, в связи с вопросом о возникновении жизни на Земле. По одной из теорий, вещества, необходимые для зарождения органической жизни, могли быть занесены на Землю кометами.