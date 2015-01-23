Ученые обнародовали первые результаты анализа структуры кометы Чурюмова-Герасименко

Исследования были получены с помощью зонда Philae, который в прошлом году достиг поверхности этого небесного тела. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые установили, что масса кометы составила 10 млрд тонн. При этом средняя плотность ее вещества равна всего 470 кг на кубический метр, что соответствует параметрам древесины. По мнению экспертов, столь небольшая масса при внушительном объеме свидетельствует о наличии полостей в структуре объекта.

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На поверхности ее ядра были обнаружены органические вещества, при этом следов замерзшей воды там почти не оказалось.

Исследование кометы Чурюмова-Герасименко велось в рамках программы Европейского космического агентства (ЕКА). Для изучения небесного тела к нему был направлен аппарат Rosetta, на борту которого находился спускаемый исследовательский модуль Philae. Преодолев более 6 млрд километров, зонд вышел на орбиту кометы, а 11 ноября 2014 года аппарат достиг ее поверхности.