Ученые доказали способность кошек распознавать выражение лица хозяина

Мориа Гальван и Дженнифер Вонк из Оклендского университета в Рочестере, штат Мичиган, США исследовали поведение 12 кошек и их владельцев, сообщает "Моя планета" со ссылкой на BBC. Ученые обнаружили, что животные ведут себя по-разному в зависимости от того, улыбался ли их владелец или хмурился.

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Когда хозяин улыбался, кошки обычно демонстрировали "положительное" поведение: мурлыкали, терлись, забирались к человеку на колени. Похоже, они больше хотели находиться рядом с владельцами, когда те улыбались, чем когда были не в настроении.

Картина была совершенно иной, когда 12 кошек проводили время с незнакомыми людьми, а не с их владельцами. В этом случае они показали одинаковое количество позитивного поведения вне зависимости от того, улыбался человек или хмурился.

Полученные результаты свидетельствуют о двух вещах: кошки могут читать выражение лица человека и учатся этой способности в течение долгого времени.

Ранее было известно, что выражение лица человека хорошо считывают собаки. И это первые убедительные доказательства того, что кошки имеют подобные способности.

Однако это не означает, что кошки способны на эмпатию к нам. Более вероятно, что они научились ассоциировать улыбку своих владельцев с наградами или с невозможностью "репрессий".

Как бы то ни было, исследование показало, что кошки способны тонко распознавать нюансы человеческих жестов и вовсе не так равнодушны, как мы о них думали. Исследователи делают более фундаментальные выводы: кошки заинтересованы в нас.

Разница между готовностью собак и кошек отвечать на человеческие эмоции может быть объяснена тем, что собаки были одомашнены гораздо раньше. По данным генетического исследования, результаты которого были обнародованы в этом году, процесс одомашнивания собак начался более 30 тыс. лет назад, тогда как кошку начали приручать на 20 тыс. лет позже.

Более яркие ответы собак на наши эмоциональные жесты могли возникнуть просто потому, что они имели больше времени, чтобы приспособиться к жизни с людьми.