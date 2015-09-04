Ученые рассказали, почему коты любят одиночество

Согласно выводу ученых, все дело в безопасности, пишет "Моя планета". Исследователи из Университета Линкольна установили, что коты, в отличие от собак, не связывают чувство безопасности с хозяином. Возможно, отмечают эксперты, это характерно для всех представителей семейства кошачьих.

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Котов проверили с помощью теста "Странная ситуация", который в 1970-х годах был разработан психологами для детей. Суть его заключалась в том, что детей в возрасте от 12 до 18 месяцев на некоторое время удаляли от матери, а затем возвращали ей, наблюдая за реакцией младенца на стрессовую ситуацию.

Тест выявлял уровень привязанности детей к своим матерям. Ученые наблюдали за тем, радуется ли ребенок, возвращаясь к маме, - это говорило о том, чувствует ли он себя в опасности, находясь далеко от родителя.

Котов подвергли тому же испытанию, на какое-то время забрав их от хозяина. При этом ученые отслеживали 3 параметра: попытки найти хозяина, общий уровень пассивности и активности и признаки наличия стресса из-за отсутствия хозяина.

В результате коты не продемонстрировали так называемый надежный стиль привязанности. Таким образом, "Странная ситуация" помогла исследователям понять, что коты не чувствуют себя в большей безопасности рядом с человеком, а потому спокойно переносят одиночество, в отличие от собак.