Кошки более приспособленные к выживанию, чем собаки - ученые

С эволюционной точки зрения кошки оказались приспособленнее собак, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Independent

Исследование двух тысяч древних окаменелостей выявило, что семейство кошачьих исторически было более приспособленным к выживанию, чем семейство псовых, пишет газета, отмечая, что именно из-за кошек вымерло более 40 видов собак в Северной Америке.

Это произошло в тот период, когда представители семейства кошачьих пришли из Азии в Северную Америку около 20 миллионов лет назад. Именно после этого количество видов псовых начало сокращаться.

Причиной этому служило то, что кошки обычно оказывались более эффективными охотниками, в результате чего собаки оставались без пропитания.

При этом доказательств того, что из-за собак вымер какой-либо вид кошек, учеными выявлено не было.

"Появление кошек в Северной Америке оказало пагубное воздействие на разнообразие видов собак. Обычно мы рассчитываем, что определяющую роль в эволюции видов сыграют климатические изменения. Однако оказалось, что в отношении собак более важную роль сыграла конкуренция между различными видами плотоядных", — объяснил возглавляющий исследование доктор Даниэль Сильвестро из Лозаннского университета.

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Он добавил, что точные причины такого превосходства кошек над собаками неизвестны, однако это может быть связано с втяжными когтями, которые древние кошки передали своим одомашненным потомкам, и которых у собак никогда не было.