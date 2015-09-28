Пресс-конференция NASA о разгадке "великой тайны" Марса (прямая трансляция)

Начало трансляции ожидается в 18:30 по киевскому времени.

Пока неизвестно, о каком именно открытии расскажут на брифинге, однако корреспонденты склоняются к мысли, что речь может идти об обнаружении на планете запасов жидкой воды.

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Стоит отметить, что на версию о том, что на пресс-конференции могут объявить об обнаружении на Марсе воды, указывает, в частности, присутствие среди докладчиков молодого ученого из Непала Луджендри Оджи, который еще в 2011 году, будучи студентом, обнаружил признаки наличия в прошлом воды на планете.