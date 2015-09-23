Boeing начнет вырабатывать электроэнергию из шума

Согласно описанию, такую систему можно будет использовать в аэропортах, где взлетающие и заходящие на посадку самолеты издают сильный шум, пишет N+1.

Согласно патенту, система должна состоять из нескольких элементов. Предполагается, что вдоль взлетно-посадочных полос на равном расстоянии друг от друга будут установлены акустические сборники, которые будут улавливать звуковые колебания от двигателей самолетов. Затем этот шум будет передаваться в конвертирующую камеру.

Эту камеру предполагается сделать по принципу насоса: звуковые волны будут колебать специальную перепонку, которая при движении вверх будет подсасывать воздух извне, а при движении вниз - несколько сжимать его и проталкивать в отсек с турбиной. В патенте указывается, что скорость и плотность воздушного потока будут пропорциональны уровню шума.

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Воздух, поступающий от конвертера, будет вращать лопатки турбины, которая, в свою, очередь будет через редуктор раскручивать генератор. Вырабатываемое последним электричество планируется накапливать в аккумуляторах. За раздачу выработанной электроэнергии потребителям будет отвечать специальная станция.

По данным Boeing, скорость вращения турбины будет пропорциональная скорости воздушного потока, скорость вращения вала генератора - скорости вращения турбины, а вырабатываемая электроэнергия - скорости вращения вала генератора. Потери на каждом из участков цепи не уточняются. Неизвестно также, сколько электричества сможет вырабатывать одна такая установка.