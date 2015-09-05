Корабль Boeing для полетов на МКС назвали Starliner

Корабль получил название Starliner ("Звездный лайнер"). Его предстартовая подготовка будет проходить в модернизированном ангаре Космического центра Кеннеди во Флориде, где ранее располагались транспортные средства теперь уже свернутой программы Space Shuttle, передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ NASА анонсировали новую флагманскую миссиюПервый старт Starliner должна осуществить ракета Atlas V с площадки 41-го космодрома на мысе Канаверал. CST-100 способен доставлять на околоземную орбиту до семи человек. Прототип аппарата впервые был представлен публике на авиашоу в британском Фарнборо в июле 2010 года.

Starliner состоит из двух частей: в одной находятся астронавты и системы жизнеобеспечения, вторая предназначена для управления кораблем и отсоединяется при его возвращении на Землю. Капсула с астронавтами, как ожидается, способна выдержать до десяти полетов в космос. Первый полет намечен на 2017 год.

NASA выбрало компании Boeing и SpaceX для заключения многомиллиардного контракта для строительства пилотируемых многоразовых космических кораблей, CST-100 и Dragon SpaceX, соответственно. Общая стоимость работ по созданию аппаратов оценивается в $4,2 млрд для Boeing и $2,6 млр для SpaceX.