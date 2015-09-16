Пользователи iPhone и iPad сегодня ждут окончательного релиза iOS 9 (видео)

Установить новую версию мобильной операционки от Apple можно будет на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch 5G, iPad 2, iPad 3, iPad 4 iPad Air, iPad Air 2, iPad mini и iPad mini с дисплеем Retina.

Также стоит отметить, что в iOS 9 будет ряд функций, доступных только на планшете.

В первую очередь речь идет о многооконном режиме. В случае с iPad Air 2 и iPad Pro пользователи смогут работать с двумя приложениями одновременно.

Читайте такжеApple может разрешить удалять предустановленные приложения

Как сообщал УНИАН, Apple выпустит финальную публичную версию операционной системы OS X El Capitan для компьютеров Mac 30 сентября.

Среди наиболее значимых обновлений El Capitan — графический движок Metal, который обеспечивает более плавную графику в играх и ресурсоемких приложениях, работа с двумя приложениями параллельно на одном экране и новый системный шрифт San Francisco.