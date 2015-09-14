Из-за возможного переименования для Днепропетровска и Кировограда зарегистрировали новые домены

Об этом говорится в пресс-релизе "Хостмастера".

"В связи с возможным переименованием областных центров Днепропетровск и Кировоград, компания "Хостмастер", выполняющая функции реестра домена .UA, зарезервировала доменные имена sicheslav.ua, secheslav.ua, yelysavethrad.ua, elisavetgrad.ua, zlatopil.ua, inhulsk.ua и kropyvnytskyi.ua", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные имена внесены в резерв по заявке администраторов публичных доменов Днепропетровской и Кировоградской областей с учетом мнения региональной интернет-общественности.

Зарезервированные имена могут быть делегированы в качестве публичных доменов для этих областей в том случае, если областные центры получат соответствующее название. Остальные зарезервированные доменные имена будут освобождены.

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Компания «Хостмастер» также не исключает возможности резервирования других доменных имен, если в ходе обсуждения будут предложены другие варианты названия областных центров.

Стоит подчеркнуть, что в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», региональные органы власти до 21 ноября текущего года обязаны провести общественные слушания и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения о переименовании населенных пунктов, которые носят символику тоталитарного режима.

Среди областных центров Украины поменять свое название могут два города: Кировоград, получивший название по имени российского революционера Сергея Кирова и Днепропетровск, названный в честь председателя Всеукраинского Центрального исполнительного комитета Григория Петровского.