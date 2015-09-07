Аpple еще не выпустила iPhone 6s, а аналитики уже рассказали каким будет iPhone 7

Если его расчеты верны, то iPhone 7 станет таким же тонким, как и представленные на рынке планшет iPad Air 2 и последняя модель плеера iPod touch в корпусе толщиной 6,1 миллиметра, пишет Lenta.ru

По словам Куо, чтобы создать рекордно тонкий iPhone, Apple придется «подождать» еще одно поколение: алюминиевый корпус, который планируется использовать в iPhone 6s и iPhone 6s plus, не позволит устройству быть тоньше 7 миллиметров. Apple представит iPhone 7 в 2016 году, утверждает аналитик.

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«Apple и ее поставщики очень много инвестировали в технологию Force Touch в 2015-м, и мы полагаем, что модель 2016 года будет придерживаться той же концепции», — отметил Куо. Функция Force Touch определяет силу и тип прикосновений пользователя к экрану устройства, что позволяет расширить возможности взаимодействия с ним.

Толщина корпуса самой новой из представленных сейчас на рынке моделей, iPhone 6, составляет 6,9 миллиметра.

Презентация новых устройств и решений компании Apple намечена на 9 сентября и состоится в зале имени Билла Грэхема в Сан-Франциско. Ожидается, что на мероприятии представят смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s plus. Предположительно, минимальный объем памяти в новых устройствах составит 16 гигабайт.