В сети появились видеоролик и фотографии с включенным iPhone 6s

Анонимный источник представил видеоролик и фотографии, предположительно, iPhone 6s. На них демонстрируется задняя панель смартфона, материнская плата, кран со статичным изображением нехарактерной для iOS шестеренки и аккумулятор, сообщает Lenta.ru

Внешне новый аппарат почти ничем не отличается от своего предшественника, но новинка получит чип беспроводной связи Qualcomm WTR3925, который улучшит скорость передачи данных и качество связи. Примененный в производстве чипа 28-нанометровый процесс также поможет снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы айфона следующего поколения.

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Основной процессор, на базе которого построен iPhone 6s, предположительно, будет маркироваться кодом «A9». Но на процессоре, который запечатлен на опубликованных фотографиях, такой маркировки не оказалось.

На фотографиях четко видно, что новый процессор стал примерно на 10 процентов больше (в сравнении со старым). Предположительно, это является следствием того, что Apple добавила какую-то функциональность прямо в него, чтобы отказаться от ряда других модулей и тем самым сэкономить место для аккумулятора и прочих внутренних элементов.

Ранее УНИАН сообщал, что 9 сентября Apple должна представить iPhone 6s и iPhone 6s Plus, а приобрести новинки станет возможно во вторую пятницу после презентации. Аналогичная стратегия использовалась компанией в 2014 году.