Ученые считают, что ближайший к Земле квазар образован двумя сверхмассивными черными дырами

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

По мнению ученых, две дыры оказались рядом в результате слияния пары галактик. Гравитационные объекты, вращаясь вокруг друг друга, разогревают находящееся рядом газопылевое облако, излучение от которого затмевает свет от находящихся в галактике звезд.

Кандидат на бинарную черную дыру учеными обнаружен в центресейфертовской галактики Markarian 231 (UGC 8058), находящейся на расстоянии 600 миллионов световых лет от Земли. Процессызвездообразования в UGC 8058 происходят в сто раз интенсивнее, чем в Млечном Пути.

Читайте такжеАстрофизики нашли уникальную сверхмассивную черную дыру с аномально высокой массой

Данные, полученные при помощи космического телескопа Hubble, позволили предположить, что центральная сверхмассивная черная дыра в Markarian 231 в 150 миллионов, а более легкая — в четыре миллиона раз тяжелее Солнца. Обращение вокруг друг друга объекты совершают за 1,2 года.

По прогнозам астрофизиков, черные дыры в активном центре UGC 8058 через несколько сотен тысяч лет сольются в одну. Выявить бинарную природу сверхмассивной черной дыры ученые сумели, разглядев аномалии в ультрафиолетовом излучении от нее.

Читайте такжеNASA опубликовало изображение захватывающего слияния звезды и туманности

Квазары представляют собой активные ядра галактик. Как считается, в них находится сверхмассивная черная дыра, которая в результате аккреции вытягивает на себя материю из окружающего пространства. Это приводит к огромной массе дыры и мощному излучению, превышающему мощность излучения всех звезд галактики.