Google поздравил украинцев с Днем Независимости вышиванкой и калиной

Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем Независимости, стилизовав свой логотип под украинскую вышиванку. Его окрасили в цвета украинского флага и украсили венком из ветвей калины.

Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.

В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

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