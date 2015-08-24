Google поздравил украинцев с Днем Независимости вышиванкой и калиной

11:19, 24 августа 2015
Наука и IT
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Таким образом поисковик поздравляет своих пользователей с 24-й годовщиной Дня Независимости Украины.

гугл независимость / www.google.com.ua

Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем Независимости, стилизовав свой логотип под украинскую вышиванку. Его окрасили в цвета украинского флага и украсили венком из ветвей калины.

Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.

В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

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