Google поздравил украинцев с Днем Независимости вышиванкой и калиной
11:19, 24 августа 2015Наука и IT
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Таким образом поисковик поздравляет своих пользователей с 24-й годовщиной Дня Независимости Украины.
Google поздравляет украинцев с Днем Независимости / www.google.com.ua
Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем Независимости, стилизовав свой логотип под украинскую вышиванку. Его окрасили в цвета украинского флага и украсили венком из ветвей калины.
Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.
В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
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