Ученые разработали нанобумагу для очистки питьевой воды

Разработана недорогая и простая технология по бактериальной очистке питьевой воды с помощью нанотехнологичной бумаги.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Американское химическое общество (ASC).

Употребление грязной питьевой воды ежегодно приводит к болезням у миллионов людей, в первую очередь у детей. Для решения проблемы водоочистки сотрудник Carnegie Mellon University Тереза Данкович разработала так называемую "питьевую книгу" (The Drinkable Book), каждая страница которой содержит антибактериальные металлические наночастицы.

Испытания антибактериальная бумага прошла не только в лабораторных условиях, но и на улице, успешно очищая воду из обычных канализационных стоков. С помощью каждой страницы книги можно очищать до 100 литров питьевой воды.

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Данкович считает, что ее разработка будет востребована прежде всего в развивающихся странах Африки и Азии.