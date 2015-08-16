Канадский астронавт записал в космосе первый музыкальный альбом

Канадский астронавт Крис Хэдфилд, трижды побывавший в космосе, начал собирать предварительные заказы на свой музыкальный альбом, записанный на МКС.

Об этом сообщает Популярная Механика со ссылкой на издание Space.com.

"В альбом под названием Space Sessions: Songs From a Tin Can войдут 11 песен, сочиненных и исполненных Крисом во время его третьего визита в космос в составе экипажа МКС, а также бонус-трек Space Oddity — кавер-версия одноименной песни Дэвида Боуи", - говорится в статье.

По словам Хэдфилда, отсутствие гравитации заставило его приспособиться к непривычному стилю игры на гитаре, которая в невесомости отказывается лежать на колене и стремится улететь прочь.

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Издание сообщает, что продажи "Космических сеансов" стартуют 9 октября, альбом доступен на CD и виниловых пластинках по цене в 12,99 долларов.