Космонавты на МКС впервые съедят салат, выращенный в условиях микрогравитации

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на NASA.

Космонавты проводят эксперименты с растениями на борту станции с 2002 года, когда там появилась оранжерея «Лада», однако до сих пор они проводились исключительно в научных целях. После проведения всех необходимых тестов на Земле космонавтам разрешили впервые употребить овощи в пищу.

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8 июля астронавт NASA Скотт Келли посадил в питательную подушку Veggie с необходимыми для роста растения веществами красный салат ромэн, семена которого облучались красным и синим светом для фотосинтеза. Сейчас салат готов, и перед приемом пищи космонавтам нужно будет только протереть листья дезинфицирующими салфетками.

В NASA подчеркивают, что развитие растениеводства в космосе является ключевой ступенью на пути к путешествиям к другим планетам, в частности к Марсу. Также у космонавтов появится дополнительный вариант занятия свободного времени — уход за растениями.

Ранее УНИАН сообщал, что Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) готовит генетически модифицированные организмы с целью терраформирования Марса — превращения его в более пригодную для жизни и похожую на Землю планету.