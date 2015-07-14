В Японии на вулкане установили Wi-Fi

Его установили местные органы власти совместно с компанией NTT Docomo, сообщает ITC.ua.

В 2014 году все еще действующий вулкан (последнее извержение – в 1708 году), расположенный в 90 км от Токио, посетило 285 тыс туристов. Поскольку местное правительство хочет повысить привлекательность этого туристического места, на нем был установлен бесплатный Wi-Fi.

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Это позволит туристам, помимо всего прочего, быть в курсе предстоящей погоды и проводить более безопасные переходы.

Для того, чтобы добраться до Wi-Fi на самой вершине горы, туристам понадобится преодолеть 3770 метров. Но интернет там будет работать лишь в течение 72 часов после первого подключения.