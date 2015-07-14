Отныне изучить поверхность Марса можно с помощью онлайн-карты

Ее название перекликается с культовым фантастическим сериалом Звездный путь (Star Trek), а сама карта напоминает Google Earth, только на красной планете, передает "Новое время".

С помощью нового сервиса также можно переключаться масштабы и увеличивать изображение вплоть до мелких кратеров.

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Кроме того, пользователи могут переключаться между 2D и 3D-режимами.

На Mars Trek отмечены все самые важные местности планеты, в том числе места посадок марсоходов NASA Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity.

Ранее сообщалось, что инженеры NASA разрабатывают прототип планера-беспилотника, который сможет взлетать с опускающегося на марсианскую поверхность ровера для поиска оптимальных мест посадки космического корабля.