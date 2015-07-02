NASA создает прототип дрона для исследования мест посадки на Марсе

Ожидается, что двухметровый летательный аппарат на Земле будет весить около 1,18 кг, сообщает ITC.ua со ссылкой на Engadget.

При этом стоит отметить, что гравитация на Марсе значительно ниже, чем на нашей планете, поэтому там он будет весить около 450 г – достаточно, чтобы пролететь чуть более 30 км после запуска с высоты около 600 м.

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В NASA планируют, что запуск нового марсохода состоится где-то в промежутке между 2022 и 2024 годом, но возможность увидеть аппарата в действии появится гораздо раньше. К концу этого года NASA планирует завершить работы над прототипом и провести первый тестовый запуск с воздушного шара.

Ранее УНИАН сообщал, что Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) готовит генетически модифицированные организмы с целью терраформирования Марса — превращения его в более пригодную для жизни и похожую на Землю планету.